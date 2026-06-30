Anita Matamoros se estrena cómo actriz en una obra de teatro: así ha sido su debut

Natalia Sette 30 JUN 2026 - 12:52h.

La hija de Makoke se sube a los escenarios por primera vez para debutar como actriz en una increíble obra de teatro

Makoke le dedica unas tiernas palabras al novio de su hija, Anita Matamoros

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Anita Matamoros ha cumplido uno de sus grandes sueños: ser actriz. La hija de Makoke se ha estrenado en los escenarios con una obra de teatro que ha dejado a todos con la boca abierta. La influencer ha compartido todo sobre su debut y ha estado rodeada de sus seres queridos en este día tan importante para su carrera profesional.

Hace ya más de un año que la influencer anunció que se había apuntado a clases de interpretación. Por ese entonces, aseguró que era una inquietud que tenía desde pequeña y que por fin se había aventurado a experimentar. De hecho, se puso el apellido de su madre primero para convertirlo en su nombre artístico.

Tras muchos meses de trabajo intenso, la creadora de contenido ha visto los frutos de su esfuerzo en una noche de lo más especial. Su debut ha sido en la obra ‘Ayer dejé de matarme’, una pieza que representa a los personajes de Shakespeare condenados a repetir sus errores una y otra vez, encerrados en un limbo temporal para disfrute y satisfacción del poder.

“Hoy nos estrenamos en el teatro!!! Con #AyerDejeDeMatarme. Con los nervios a flor de piel y con muchas ganas de enseñar lo que tenemos preparado”, decía Anita en un video publicado en su Instagram en el que aparece con el resto del elenco preparándose para su gran noche.

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Como no podía ser de otra forma, sus amigos más cercanos y familiares estuvieron en primera fila para verla debutar como actriz. “Mi Anita ha debutado hoy en el teatro y ha sido una barbaridad!!!!!! Qué orgullosa estoy de ti mi amor. No tienes techo!!!!!”, escribía Anna Ferrer Padilla junto a una imagen de su amiga actuando.

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Todos los presentes se quedaron en ‘shock’ al ver el talento de la hija de Makoke, augurándole un futuro lleno de actuaciones. “Mi amiga hoy se sube por primera vez a un escenario para ser más ella que nunca a través de su talento innato: convertirse en otros personajes. Ella recordará este día para siempre, pero nosotros lo haremos también porque hoy es el día en el que podremos decir "yo estaba ahí cuando empezó". El primer paso de un futuro en el mundo de la interpretación”, le escribía otra amiga abriéndose en canal.

Su madre también estuvo allí para brindarle todo su apoyo y al ver a su hija en los escenarios no se pudo sentir más orgullosa: “No puedo estar más orgullosa de ti,consigues siempre tus sueños, eres increíble hija, fuerza, tesón, constancia, trabajo, tus esfuerzos y tu recompensa, enhorabuena”. Si alguien sabe todo lo que ha luchado Anita por llegar hasta donde está es su madre que ha estado a su lado en cada etapa de su vida.

Rodeada de amor y ramos de flores, Anita no puede estar más feliz de haberse podido por fin estrenar como actriz. Sin duda es un camino que le gustaría seguir explorando y está orgullosa de sí misma por haber persistido y no haberse rendido a pesar de las dificultades.