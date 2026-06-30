Lorena Romera 30 JUN 2026 - 09:00h.

La influencer muestra su apoyo a su exmarido tras publicar un vídeo llorando y hablando de los cambios de su vida

Omar Sánchez, completamente roto, enciende las alarmas con un desgarrador vídeo

Compartir







Anabel Pantoja ha reaccionado a una de las publicaciones más complicadas de Omar Sánchez. La que fuera concursante de 'Supervivientes', que colaboradora ahora en 'Amor... ¡O lo que surja!', no dudaba en posicionarse tras el revuelo generado por la reflexión del windsurfista, que se mostraba completamente desgarrado al hablar de lo mucho que ha cambiado su vida desde que saltó a la fama.

El canario compartía hace unos días un vídeo en sus redes en el que se dejaba ver desconsolado y entre lágrimas. Acompañando a estas duras imágenes, el deportista publicaba una carta abierta en la que repasaba algunos de los momentos más difíciles a los que ha hecho frente desde que se hizo conocido, dejando claro que el camino no ha sido color de rosa para él.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja se emociona al ver a su hija Alma por primera vez con los hijos de Isa Pantoja

"Desde 2018, que me vieron por primera vez en la tele, me han conocido tal y como soy. Han visto mis alegrías, mis caídas, mis logros y también mis momentos más difíciles. Han sido años de muchísimas emociones, de caer, levantarme, volver a caer y volver a levantarme. Mi vida dio un giro enorme y no siempre ha sido fácil", comienza escribiendo el creador de contenido, haciendo referencia a su divorcio de la sobrina de Isabel Pantoja, de la que se separó a principios de 2022 tras cuatro años de relación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de admitir que "hay dolores que nadie ve, porque van por dentro", el exsuperviviente lanza un mensaje de superación para todos los que, como él, atraviesan un bache emocional: "Hay que permitirse estar mal para poder volver a estar bien. Llorar no te hace débil. Pedir ayuda no te hace menos fuerte. Sentir tampoco. No te rindas. Aunque ahora no veas la luz, sigue caminando".

Una publicación que rápidamente provocaba una oleada de reacciones de sus seguidores, pero la más esperada y significativa la de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera ha reaccionado públicamente dándole un significativo like a este post tan íntimo, demostrando que, a pesar de la distancia y de haber tomado caminos separados, empatiza profundamente con su sufrimiento.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una interacción que no ha llegado sola, ya que Isa Pantoja también ha querido arropar al canario en este bache dejándole un cariñoso mensaje de "¡Ánimo!" en los comentarios. Con este contundente gesto, Anabel Pantoja vuelve a dejar constancia del cariño que, de una forma u otra, le sigue uniendo al que fuera su marido. Mientras Omar continúa "entrenando tanto cuerpo como alma" para recuperar la sonrisa, el apoyo público del clan Pantoja se ha convertido en una inesperada red de apoyo para él.