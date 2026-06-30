Natalia murió al lado de su marido y su hija, quienes se consiguieron salvar pese a estar en el mismo edificio

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: aumentan a 19 los españoles fallecidos

Compartir







Las víctimas mortales no paran de aumentar según los equipos de rescate van apartando los escombros que han dejado sepultados a miles de personas. Muchas personas se consiguieron salvar, aguantando entre las piedras durante días, pero otras murieron casi en el acto, aplastadas por el derrumbe de edificios.

Natalia, es una joven que murió junto a su marido, quien si consiguió sobrevivir, pero tuvo que hacer una de las cosas más difíciles: decirle por teléfono a su madre, Rosario Díaz, que su hija ha muerto: "Me llamó y me dijo que Natalia estaba con él, pero que ya era un ángel más del cielo".

Con solo 34 años, tenía toda la vida por delante. Era hispano colombiana, ingeniera eléctrica y ha dejado al municipio de Guillena, en Sevilla, desolado. La joven había ido a La Guaira con su marido y su hija a visitar a unos familiares. El edificio se derrumbó cuando ellos estaban dentro de la vivienda.

Hace poco más de un año recibió un trasplante de riñón

El padre y la pequeña han conseguido salvarse y solo han tenido que lamentar algunos politraumatismos, pero la pérdida de su mujer y madre, será un golpe más duro de superar. Todos en Guillena recuerdan con cariño a Natalia, que ya tuvo que superar un gran bache que le puso la vida: "Hace 21 meses necesitó de un trasplante de riñón que le donó su propia hermana", confiesa el alcalde.

También en Marín, Pontevedra, siguen con la angustia de poder saber algo de la familia que quedó atrapada en uno de los edificios que se derrumbó durante los terremotos. Los seres queridos de las cuatro personas han compartido la ubicación de dónde aún se encuentran sepultados, pero las autoridades por el momento no han comenzado las labores de rescate en esa zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La desesperación aumenta según van pasando las horas, pero también disminuye la posibilidad de encontrarlos con vida. Ellos también habían viajado a La Guaira, Venezuela, desde España para visitar al resto de sus familiares aprovechando que los niños acababan de terminar el colegio en el municipio gallego.

La desesperación por rescatar a la familia aún sepultada

Vecinos de Marín confirmaban que las autoridades venezolanas y la familia de estos cuatro vecinos, les habían confirmado que para poder rescatarles necesitaban de maquinaria pesada y grúas que levantasen el edificio que atrapa todavía a los dos padres y sus dos hijos de corta edad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Es por ello que en redes sociales mucha gente se ha unido al reclamo de la familia de que lleguen pronto las herramientas que los atrapados necesitan para poder ser rescatados, aunque confiesan que encontrarlos con vida sería un verdadero milagro.