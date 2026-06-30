Lorena Romera 30 JUN 2026 - 13:20h.

La madre de Sofía Suescun se ha sincerado sobre las secuelas que sufre por la medicación que toma por su policitemia vera

Maite Galdeano acude al hospital a una biopsia de médula por su cáncer en la sangre: "La medicación se ha hecho resistente"

Compartir







Maite Galdeano se ha sincerado sobre el delicado momento de salud que atraviesa. La que fuera concursante de 'Gran Hermano', que padece policitemia vera, un tipo de cáncer en la sangre crónico que en ocasiones la ha llevado a someterse a pruebas como biopsias de médula, ha revelado las secuelas físicas que está sufriendo tras una modificación en su tratamiento farmacológico.

A través de sus redes sociales, la madre de Sofía Suescun ha relatado cómo se está sintiendo tras un cambio en su medicación. Visiblemente afectada y cansada, pero intentando mantener la fuerza que la caracteriza, la televisiva se ha sincerado con sus seguidores: "Ayer me encontraba supermareada y cansada por la noche, y ya llevamos unos cuantos días así".

Unos síntomas que ella considera "raros" en ella, ya que es una mujer que se caracteriza por su gran "vitalidad". Además, la de Pamplona ha señalado que está sufriendo dolores en la zona abdominal y una bajada de tensión muy severa. "El estómago todo inflamado, como una bola", ha relatado, explicando también el susto que se llevó al monitorizar sus signos vitales: "Me dio por tomarme la tensión... Chicos, tenía tensión de muerta. La alta 99 y la baja 6.6".

Ante esta situación, la madre de Cristian Suescun decidió buscar respuestas, llegando a la conclusión de que este bajón está directamente relacionado con las últimas decisiones médicas. "Miré en internet y ponía que puede ser debido a un cambio de medicación. La hematóloga, que ya no sabe ni qué hacer con mi caso, pues me cambió una medicación".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un cambio que a la propia Maite Galdeano le genera muchísimas dudas, especialmente por sus antecedentes con estos fármacos. "Me fue mal en 2017 y el año pasado casi me muero con dos millones de plaquetas", ha recordado angustiada.

A pesar de encontrarse en un momento delicado, la creadora de contenido se encuentra disfrutando del verano desde su particular paraíso: "Como soy una mega luchadora, he dicho: 'pues no me da la gana'. Me voy a poner mis chancletas de guerrera, mi bikini y me voy a por mis patatas, mis limones y mi refresco".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Maite Galdeano, a la espera de sus próximas citas médicas

Ahora mismo, Maite Galdeano se encuentra a la espera de sus próximas citas médicas, que serán determinantes para su evolución: "El día 1 de julio tengo sacada de sangre y luego el 9 de julio me ve la hematóloga. Vamos a ver los resultados que salen, pero yo así, tan cansada, tan hinchada... De verdad, no puedo porque no es vida esto".