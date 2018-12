Ahora, parece que las cosas no han salido como esperaban y, mostrando que aún se tienen un gran cariño, Maira y Josua han confesado que ya no se encuentran juntos. En concreto, ha sido Josua el que ha querido compartir la noticia con todos sus seguidores a través de sus 'stories' de Instagram. "Mi gente, a ver, Maira y yo ya no somos pareja. Merecéis saberlo. Apartando este tema, ella está malita con un virus en el hospital y por ello no está con las redes sociales. Por mi parte, tiene toda la fuerza y el ánimo del mundo ya que sabe que la quiero. Me gustaría que la animarais también. La salud es lo primero, mejórate pequeña", ha escrito el expretendiente de 'MyHyV'.