En un comunicado emitido a través de su cuenta personal de Twitter, Frigenti asegura haberse visto "en la necesidad" de tratar de nuevo este tema, "dadas las circunstancias" que está "viviendo desde hace varias semanas" a raíz de su participación en el programa de telerrealidad. "Es más que probable que, debido a este hecho, salieran a la luz diversos vídeos del año 2013 en los que aparezco insultando a Lorena Edo, ex concursante de Gran Hermano. No voy a entrar a explicar todo lo que ocurrió entonces porque lo cierto es que lo que dije en esos vídeos no tiene justificación ni defensa alguna ", dice.

Después del revuelo generado por la publicación de estos vídeos, que han vuelto a ver la luz por intención de la propia Lorena, el exconcursante de 'Secret Story' ha vuelto a retractarse, recordando que ya pidió perdón en su momento y que pagó la pena impuesta por el juez que llevó el caso: "He pedido perdón públicamente por todo aquello. Lo hice en 2013 y Lorena aceptó dichas disculpas. También pagué la multa que el juez me impuso en un juicio de faltas. No obstante, vuelvo a pedir perdón a Lorena y a las personas que se pudieran sentir ofendidas en su momento. No fui consciente de la gravead de mis palabras en aquel momento. Me equivoqué y pagué por ello".