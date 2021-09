La exconcursante de 'GH', sobre la gordofobia: "Quiero dar visibilidad, que estas imágenes sirvan para algo"

Lorena Edo denunció a Miguel Frigenti por "delito de odio" y su madre, destrozada, le pidió perdón en directo

Su trabajo, su relación con sus excompañeros y la polémica con Frigenti: hablamos en exclusiva con la ex gran hermana

Emocionada, agradecida y con ganas de que se haga justicia. Así se encuentra Lorena Edo tras hacer públicos los vídeos en los que Miguel Frigenti arremete duramente contra ella por su físico. Y es que, la que fuera concursante de 'GH 14' ha estallado contra el colaborador de 'Sálvame' coincidiendo con su entrada en 'Secret Story'.

Y no solo contra él. La valenciana ha tenido unas palabras para la madre del periodista después de que ambos la calificaran de "elefanta, manos de cerdo y zampabollos", en unos vídeos del pasado que la ex gran hermana ha hecho públicos. La exconcursante de 'GH' asegura que no se cree su perdón y que ha llegado su momento, el de explicar por qué ha hecho públicas esas imágenes en una entrevista en exclusiva para Outdoor en la que también nos ha hablado de su trabajo y de su relación con los exconcursantes de 'Gran Hermano'...

Tras muchos años callada, ¿por qué has decidido arremeter contra Miguel Frigenti ahora?

Miguel Frigenti se ha posicionado públicamente como el defensor de las personas que han sufrido bullying y es exactamente lo que él y su madre han hecho conmigo. Que conste que no hablo desde el rencor, es llamar a las cosas por su nombre.

¿Cómo viviste los insultos que exclamaba ante miles de seguidores?

Pues si muchas personas se han sentido mal y han sido incapaces de terminar de ver el vídeo, imagínate como me sentí yo. Por más capacidad de resiliencia que tenga, me afectó mucho e hice lo que tenía que hacer, denunciarlo. Ahora, me duele que haya personas que lo vean y no les guste e incluso les remueva o conecte con algo que han vivido en su pasado. No quiero que estos vídeos hagan sufrir a nadie. Mi deseo es que conciencien sobre un problema que sigue imperando en la sociedad.

¿Por qué motivo crees que cargaba contra ti?

Si te soy sincera, no tengo ni la menor idea. Yo salí de la casa de 'Gran Hermano' y comenzaron a decirme por las redes sociales que había una madre y un hijo que me atacaban constantemente. Me parece incomprensible infundir ese odio de manera continuada hacia una persona. En este caso contra mí. Jamás puede existir un motivo para hacerlo. Es indefendible.

¿Consideras que el perdón de su madre es sincero?

Me gustaría creer que es sincero, pero no lo siento así. Han pasado ocho años desde que ocurrió todo y pide disculpas ahora porque yo he hecho públicos los vídeos. ¿Qué otra opción tiene? En caso de que no se hubieran sacado a la luz no hubiera existido ese perdón.

¿Crees que Miguel Frigenti sigue pensando igual?

Absolutamente. Si le volvieran a poner las imágenes de mi participación en 'GH 14', volvería a cargar contra mí. En mi opinión, cuando salga de 'Secret Story' le aconsejarán que me pida perdón por la presión social y lo hará por ese único motivo. Porque no tiene otra opción.

¿Has recibido apoyo por parte de tus compañeros de 'GH'?

No puedo estar más agradecida. He sentido el calor de muchos de ellos. Ha sido brutal. Y no solo de mi edición, también de otros 'GH': Laura Campos, Amor Romeira, Israel Pita, Fresita, Carolina Sobe, Dani Santos, Chiqui, Noemí Salazar y muchos más. Gracias y más gracias, compañeros. Somos una familia.

Y también quiero agradecer su apoyo a los que no son conocidos. Leer cada mensaje ha sido un abrazo al alma. He vuelto a sentir esperanza en las personas y quiero animar a todos aquellos que hayan sufrido algún tipo de delito de odio a que lo denuncien. No estáis solos. Pese a que haya personas con el alma fea, hay otras muchas dispuestas a tender una mano. Muchos se dedican a ello y están preparados para ayudarnos. Que nadie os calle. A mí, me tenéis aquí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lore Edo (@lore_edo)

¿Te está gustando su participación en 'Secret Story'?

Prefiero no hablar de su concurso ya que mi opinión no va a basarse en cómo lo está haciendo porque, honestamente, no soy objetiva. Eso sí, muchos me preguntan si me hubiera gustado coincidir allí con él y la verdad es que no.

En 'GH 14' estuviste poco tiempo. ¿Cómo recuerdas tu participación?

Maravillosa. Allí fui muy feliz y lo viví todo intensamente. Y he de reconocerte que me llena de orgullo cuando me denominan 'reina de los memes' o 'concursante icónica'. Además, me llevo grandes amigos que están ahí siempre que los necesito. Aún conservo la amistad con Danny, Giuls, Sonia Walls, Yessica Piqueras y Susana Molina. Al resto, a la mayoría, les guardo mucho cariño.

Meses después comenzaste una relación sentimental con Juan Carlos. ¿Por qué se terminó vuestro noviazgo?

No fuimos novios como tal. Él y yo tuvimos una amistad ‘especial’ durante un año y ya está.

¿Te gustaría volver a entrar en algún reality show?

Totalmente. Siempre he confesado que soy una fiel seguidora y amante del universo de 'Gran Hermano' y estoy inmensamente feliz de haber podido formar parte de él. Me encantaría volver a concursar en alguna de sus versiones. Y 'Supervivientes' tampoco lo descartaría. Yo creo que os sorprendería.

Desde que saliste de 'GH' siempre has defendido la diversidad de cuerpos. ¿Crees que la sociedad ha evolucionado?

A la vista está que no. Aunque lo que denuncio públicamente pasó hace ocho años, algunas personas siguen creyendo que necesitamos su aprobación física y se permiten opinar y juzgar sobre ello. Es algo que ocurre a diario. Por ejemplo, en las redes sociales. Pensamos que la sociedad ha avanzado pero la verdad es que no. Es un problema educacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lore Edo (@lore_edo)

¿Crees que has conseguido que la gente sea consciente de lo duro que es recibir insultos por tu cuerpo?

Siempre digo lo mismo, sin con lo que digo o lo que hago he podido ayudar a una sola persona o concienciar a alguien sobre esta problemática que hace daño a mucha gente, ya ha valido la pena.

¿Qué rostros televisivos crees que han ayudado a que este problema disminuya?

Creo que no hay visibilidad a nivel televisivo con el tema de la gordofobia. Por eso quiero alzar la voz, quiero dar visibilidad, que estas imágenes tan duras sirvan para algo, que lleguen a todas las personas. La gordofobia existe y puede tener consecuencias muy graves y hay que hacérselo saber a todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lore Edo (@lore_edo)

¿A qué te dedicas en la actualidad?

Como dicen Miguel Frigenti y su madre de manera peyorativa, me dedico a "limar uñas y quitar cutículas". Soy estilista de uñas y tengo un salón desde hace más de catorce años. Me dedico a un oficio que me proporciona mucha felicidad ya que yo cuido y doy amor a las personas que vienen a 'Ungles Cuques'.

¿Cómo te describirías en tres palabras?