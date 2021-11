Nagore Robles, muy emocionada, manda un mensaje a Ana Rosa Quintana: "Esto es otra cosa"

Ana Rosa Quintana nos dejaba sin palabras esta mañana tras anunciar su marcha de la televisión. La presentadora del programa que lleva su nombre sorprendía al confesar padecer cáncer de mama ; enfermedad por la que dejará temporalmente su puesto de trabajo para cuidar de sí misma y recuperarse. Las reacciones de sus compañeros y otros personajes de Telecinco no se han hecho esperar, pues la periodista es una de las personas más queridas y admiradas de todo Mediaset. Entre ellos, Nagore Robles , quien ha querido abrir el último programa de ' Sobreviviré ' mandando un cálido mensaje de apoyo a la reina de las mañanas.

La que fuera asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no lo ha dudado un instante. La triste noticia que ha comunicado la conductora de 'El programa de Ana Rosa' ha caído como un jarro de agua fría en los estudios de Fuencarral, donde desde esta mañana no ha habido espacio televisivo que no haya querido ceder un minuto de su tiempo para mostrar su apoyo a la comunicadora.