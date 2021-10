De todo lo que se ha podido ver en esas imágenes en exclusiva ha hablado Nagore Robles sin paños calientes. Una conversación que creían Fani y Marta que no saldría a la luz y en la que no dejan en muy buen lugar a su compañera de Villa Playa. Ante la mirada atenta de la presentadora de 'Sobreviviré' y de toda España, las dos concursantes y nuevas amigas le han hecho "un buen traje" a Mayka calificándola de "falsa" y de que "solo sabe hacerse la víctima" desde que ha entrado.

Nagore Robles no se ha quedado callada tras ver las imágenes y no ha dudado en salir en defensa de Mayka Rivera. De ella, la presentadora opina que tiene en contra todo. Ya no solo sus asuntos pendientes, sino también las compañeras que están hablando a sus espaldas. "Me parece una barbaridad", ha manifestado la vasca que no comprende este tipo de actitudes tan cerradas entre las mismas mujeres.