Nagore Robles no atraviesa su mejor momento. Si hace unos días confesaba haber tocado fondo , ahora la presentadora ha desvelado su preocupación por los resultados de una prueba médica , que no son todo lo favorables que ella esperaba. Después de estar disimulando el dolor producido por su cojera, la que fuera concursante de 'GH' ha explicado cómo se siente tras la resonancia magnética a través de un escrito de lo más tierno que muestra la conexión tan especial que tiene con su padre.

Tal y como explica en este escrito, su padre -como ella- se ha quedado bastante preocupado al conocer el parte médico. "Llevaba días viéndome cojear mientras intentaba disimular el dolor al andar. Por supuesto, su respuesta no es lo que quería escuchar, pero él no sabía cuál era mi necesidad. Nadie sabe cuál es nuestra necesidad, a veces ni yo misma me entiendo", ha reconocido la presentadora de 'Sobreviviré'.