Desde que ha comenzado este año, Nagore Robles se ha visto preocupada por un problema de salud que se le ha complicado y le ha obligado a acudir hasta dos veces al hospital. Las últimas semanas están siendo duras para la de Basauri, de 42 años. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' está pasando por una gripe A que le ha hecho llegar a tener "miedo y pasar por momentos complicados", tal como ella misma ha contado al actualizar su estado de salud.

La que fuera presentadora de 'Uno de GH20', y copresentadora del estreno de la última edición de 'Gran Hermano' no lo está pasando nada bien y no ve el momento de encontrarse mejor y poder retomar su vida. Tras experimentar serias dificultades para respirar, silbidos en el pecho y mareos, Nagore Robles todavía no puede decir que este bache de salud esté superado. Su último parte sigue sin ser del todo optimista con su actual situación.

La influencer no se imaginaba las consecuencias tan fuertes de esta gripe A que está pasando ni cómo sus palabras han llegado a alarmar a sus seguidores. Consciente de la preocupación que ha generado, la vasca ha dejado claro que está algo mejor, pero sigue sin estar bien en esta actualización sobre su salud.

"Están siendo días muy duros. He pasado por momentos de mucha debilidad, dolor, malestar y también miedo", ha revelado de todo lo que ha experimentado y para concienciar con su testimonio de que este virus puede atacar tan fuerte que hay que intentar prevenirlo con mascarillas o vacunas.

La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha visto cómo de la gripe A diagnosticada, esta y sus síntomas han derivado a una bronquitis que le "dificulta la respiración". Una situación que la ha dejado fuera de juego completamente y por la que ha necesitado la ayuda de su madre al presentar una debilidad extrema.

Pese a esos problemas respiratorios y la tos que, tal como dice, "sigue siendo dolorosa", la de Basauri empieza a ver la luz y a tener un poco de optimismo. "Al menos, la fiebre ya ha desaparecido", ha contado en sus redes con cierta ilusión.

Y, además de dar esta noticia más positiva a su comunidad de seguidores, la influencer ha aprovechado la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que está recibiendo. "Me habéis acompañado estos días", ha manifestado acerca del encierro que está viviendo y confía en decir pronto que esta mala experiencia es solo un recuerdo y que ya da comienzo el año, tal como ella esperaba.