Noemí Merino 'GH' comparte una foto vestida con el mismo traje que su hija: "Un poco de aire fresco"

Si la última foto de Noemí Merino con su recién nacida Irina generó una lluvia de críticas en las redes sociales, ahora la ex gran hermana ha conseguido lo contrario con otra divertida foto de ella con su hija vestidas iguales.

Noemí, en el ojo del huracán de la polémica desde su embarazo

Pero no sólo ha sido esta imagen por la que Noemí ha recibido críticas tras dar a luz a su hija. Hay que recordar que cada movimiento de la exconcursante de 'GH' se mide con lupa (dentro y fuera y el hecho de que no quiera mostrar, por ahora, el rostro de la pequeña en redes ha provocado una gran polémica en redes.

¿El motivo de esa polémica? Mientras que muchos de ellos piensan que Noemí debe hacer lo que quiera con la carita de su hija, otros piensan que no la enseña porque "estará esperando a hacer una exclusiva". Sin embargo, otra corriente de seguidores considera que no la debería enseñar porque a los niños no se les debería exponer en redes sociales.