Antes de ser madre, Noemí Merino fue una de las protagonistas de 'GH 12+1'

Espontánea, divertida y alocada. Noemí Merino se bajó de su amada tabla de surf para ‘darse la vuelta’ por completo en la decimotercera edición de ‘Gran Hermano’. Fue la primera en pisar la casa más famosa de Guadalix de la Sierra y no lo hizo como de costumbre… ¡Entró colgada por los pies y boca abajo!

Sin duda alguna, su concurso destacó por la historia de amor que vivió con su bambino particular. Ella había entrado al reality con una persona especial, Paolo, pero eso no fue impedimento para dejarse llevar y atreverse a conocer a Alessandro Livi, con el que vivió una historia de altos y bajos.

No cabe duda que Noemí fue ella misma al 100% y no se preocupó en ningún momento por lo que pensara la gente. Aun así, la audiencia no perdonó que, durante su intercambio con ‘Big Brother Brasil’, mantuviera un idilio con el concursante Fael y se lo ocultara a Alessandro. Aquel fue el motivo por el que el público puso punto y final a su experiencia con un 52,15% y prefirió que fueran Dani Santos y Ariadna Sánchez los que continuaran en el concurso.