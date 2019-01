Omar Montes cuenta la inesperada muerte de su prima y sus tías en un accidente

El cantante nos ha explicado uno de los momentos más dramáticos de su vida, cuando su prima y sus tías murieron en un accidente de tráfico y cómo ese hecho marcó su infancia. "Ese hecho me causó mucha depresión. "Me volví un niño muy malo por eso. Sé que si no hubiera pasado nada de eso yo hubiera sido un niño muy bueno", ha comentado Omar visiblemente afectado. Algo que ocurrió hace mucho años y que desconocen todos sus fan, pero que el ex gran hermano ha contado por primera vez. Puedes ver la conversación completa si le das 'play' al vídeo de apertura.