Paz Padilla recuerda a su marido en el primer aniversario de su muerte

Paz Padilla revive hoy con el día más triste de su vida. Hace justo un año, la presentadora perdió al gran amor (y humor) de su vida, su marido Antonio Juan Vidal . A pesar del dolor, Paz no ha perdido nunca la sonrisa y ha dado cada día una lección de fortaleza y de resiliencia a sus seguidores. Hoy, en el primer aniversario de su muerte, la humorista le recuerda con un emotivo vídeo .

Paz jamás olvidará a Antonio Vidal. Junto a él pasó los mejores años de su vida y fue feliz hasta el último momento. Este último año no ha sido fácil para la presentadora que, sin embargo, en lugar centrarse en su dolor, decidió seguir hacia adelante y agradecer a la vida todos aquellos maravillosos momentos que pudo compartir con su marido.

"Te amo", escribe mientras de fondo se escucha la canción Somewhere over the rainbow (en algún lugar más allá del arcoíris) cuya letra también ha querido compartir junto a la publicación.