No hay nada que se le resista a Paz Padilla . Ni siquiera el rubio. La presentadora de ' Sálvame ' ha sorprendido a su amplia legión de seguidores con un cambio de look radical que recuerda -y mucho- a su hija, Anna Ferrer . La actriz y humorista ha dejado atrás su característica cabellera castaña para dar paso a una favorecedora melena rubia.

Cuando algo se le mete entre ceja y ceja a la de Cádiz, no para hasta que lo consigue. Esto es lo que le ha pasado con su último cambio de look. Tras varios meses dándole vueltas a la idea de 'refrescar' su imagen , la conductora de 'Sálvame' ha decidido atreverse y lanzarse a la piscina como nunca antes lo había hecho. Al menos, en lo que a su imagen respecta.

La presentadora de 'Sálvame' le copia el look a su hija, Anna Ferrer

La también jueza de 'Got Talent' se ha puesto en manos de su peluquera de confianza para dar paso a esta 'nueva' Paz Padilla. Una que, por cierto, recuerda mucho a su hija, pues el look que ha escogido es muy similar al que acostumbra a llevar la 'influencer'. No sabemos si la presentadora se habrá inspirado, o no, en su primogénita, pero lo cierto es que, si ya se parecían antes... ¡ahora su parecido se ha multiplicado por mil!