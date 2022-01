Rigoberta Bandini ha hecho historia en nuestro país. Su himno feminista ' Ay, mamá ' arrasó anoche en la segunda semifinal del Benidorm Fest y podría también hacerlo el próximo mes de mayo en el Festival de Eurovisión, si la suerte acompaña al grupo el próximo sábado. Su nombre (y su canción) no deja de sonar por todas partes, tampoco en Telecinco , donde su pegadiza letra se ha convertido en el tema de cabecera de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. ¿Qué opina la cantante al respecto? Paula Ribó (a.k.a Rigoberta) responde.

La cantante catalana ha reaccionado de manera muy positiva ante esto. Tras su actuación en el Benidorm Fest, la artista ha confesado ante los medios en una rueda de prensa estar muy sorprendida por la elección de su canción por parte de la cadena. "Me escribió una amiga preguntándome por esto, y no lo sabía. Es muy fuerte, no paran de ponerla en Telecinco", asegura emocionada.