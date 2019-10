Rocío Flores cumple 23 años y su tía Rosa la felicita con una tierna imagen de su infancia: "Te quiero"

Celebración con su chico y sus amigos

Y como no podía ser de otra manera, Rocío Flores ha celebrado por todo lo alto su 23 cumpleaños. Lo ha hecho rodeada de amigos y, por su puesto, de su chico, Manuel, quien le ha dedicado un bonito mensaje en este día. "Felicidades a lo mejor de mi vida. El cuarto cumpleaños que paso contigo y por muchos más" , le ha escrito a Rocío, que no ha dudado en responderle con un cariñoso mensaje. " Gracias por tu regalo. Lo material es lo de menos, lo más es tenerte a mi lado".

Gloria Camila también ha felicitado a su sobrina

Gloria Camila no ha podido estar en la celebración pero no se ha olvidado de un día tan importante y ha compartido en su Instagram una fotografía con su sobrina, a la que está muy unida desde la infancia. No son una tía y sobrina al uso. Gloria y Rocío se han criado como hermanas y tienen una unión inquebrantable. "Felicidades a mi rubia favorita. Te quiamo. Always together", ha escrito Gloria en su Instagram.