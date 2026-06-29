Equipo Outdoor 29 JUN 2026 - 16:48h.

Marieta y Suso celebrarán su boda en una finca con un mirador con vistas a la ciudad de Toledo

El impresionante look de invitada de Marieta: el dos piezas rojo de 309€ que luce a días de su boda

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Suso Álvarez y Marieta se casan el próximo viernes 3 de julio a las cinco de la tarde en Toledo, y los familiares ya han empezado a llegar a la ciudad imperial. La madre de Suso tiene previsto incorporarse algo más tarde, pero el ambiente en casa ya es de celebración. Él mismo ha confesado estos días que estaba "hecho un flan" a menos de una semana de la boda. Y uno de los grandes misterios que rodeaban la celebración acaba de resolverse: ya se sabe el lugar exacto donde se darán el 'sí, quiero'.

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La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'Gran Hermano' han elegido el Cigarral del Ángel de Custodio, en Toledo, la ciudad que desde enero tenían reservada para su boda. Es el cigarral más antiguo de Toledo que se conserva, con orígenes que se remontan al siglo XI y una ermita del siglo XVII cuyos planos se atribuyen a Juan Bautista Monegro, figura clave de la arquitectura barroco-clásica castellana. Sus diez hectáreas a orillas del río Tajo lo convierten en uno de los espacios para bodas más reconocidos de la ciudad.

De las varias estancias de la finca, la pareja ha optado por la zona del Mirador del Río, la que tiene la capilla del siglo XVII con un lienzo del altar mayor de siete metros firmado por Vicente Carducho, pintor de la corte de Felipe III. Justo al lado está el salón, de varias plantas y muy amplio.

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Detrás, un jardín kilométrico lleno de flores y plantas muy bien cuidadas. Y luego la terraza al aire libre con vistas directas a la ciudad histórica de Toledo. Lo que quizás sorprende más es que, a pesar de ser pleno julio, la proximidad del río Tajo hace que haya una brisa constante y que la temperatura sea ideal.

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El acceso a la zona arranca con un elegante Paseo de Cipreses y se organiza en torno a la Plaza de la Ermita, flanqueada por arcos de piedra y ladrillo cubiertos de enredadera y rosas. El Claustro suma 380 metros cuadrados abovedados con columnas porticadas, fuente central y una terraza adyacente de 180 metros con vistas al río, y alberga además un aljibe y una cueva originales del siglo XVII.

El Patio de los Poetas, con jardín de inspiración andalusí y bustos de escritores del Siglo de Oro, completa los espacios de exterior. La Terraza del Río, rodeada de árboles centenarios y en la mismísima ribera del Tajo, es el espacio reservado para el cóctel. La gastronomía corre a cargo del chef Iván Cerdeño, con dos estrellas Michelín y tres Soles Guía Repsol. Y la exclusividad es total: ese día, la finca es únicamente para ellos y sus invitados.

No fue una decisión difícil. Marieta se enamoró de la finca a primera vista y fue ella quien le dijo a Suso "nos vamos a casar aquí". El viernes 3 de julio, a las cinco de la tarde, eso se hará realidad. Llevaban meses guardando el nombre. Visto lo que hay dentro, se entiende.