Jeimy Baez enseña lo mucho que ha crecido su hijo en común con Yulen Pereira

Natalia Sette 29 JUN 2026 - 13:12h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' publica una tierna foto donde se ve todo lo que ha crecido su hijo junto a Yulen Pereira

Yulen Pereira lanza una severa advertencia a Jeimy Báez tras perderse el bautizo de su hijo por no "regularizar su situación"

Compartir







Jeimy Báez continúa completamente volcada en la crianza y el bienestar de su pequeño. Tras saltar a la palestra por su pasado con Carlo Costanzia y convertirse posteriormente en concursante de 'GH DÚO', la vida de la joven dio un vuelco radical al quedarse embarazada tras un breve romance con el esgrimista Yulen Pereira. Ahora, la influencer enseña lo mucho que ha crecido su hijo.

El nacimiento del bebé el pasado mes de septiembre transformó por completo las prioridades de la joven. A pesar de las tensiones con el padre del niño, a quien reprochó públicamente su falta de implicación diaria y sus incoherencias respecto a la paternidad, Jeimy ha seguido adelante con paso firme, refugiándose en el amor de su entorno y celebrando cada ocasión importante de su hijo, como demostró recientemente en su íntimo bautizo, al que Yulen no asistió .

PUEDE INTERESARTE El espectacular look de Jeimy Báez para el bautizo de su hijo en común con Yulen Pereira

Ahora, con el pequeño a punto de cumplir su primer año de vida el próximo mes de septiembre, la influencer ha querido presumir orgullosa de lo mucho que ha crecido su gran amor en estos diez meses. A través de sus redes sociales, Jeimy ha compartido una tierna e idílica estampa familiar disfrutando de las fiestas populares, donde claramente se nota el estirón que ha dado el bebé.

La creadora de contenido aparece radiante en mitad de una concurrida calle durante una festividad tradicional rodeada de gente. Jeimy, que luce un top blanco de tirantes y una falda larga de cuadros vichy en tonos rosas y blancos, sostiene firmemente en brazos a su hijo. El niño, vestido de lo más veraniego con un pelele de rayas azules y blancas, aparece descalzo y visiblemente grande, buscando con ternura el rostro de su madre mientras ella le sonríe pletórica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Justo al lado de ambos, posa de manera divertida un enorme cabezudo con vestimenta tradicional, que saluda levantando el pulgar hacia la cámara. Con este bonito recuerdo, Jeimy Báez vuelve a dejar claro que, pese a las ausencias y las polémicas televisivas, su absoluta prioridad es hacer feliz a su pequeño en su camino hacia su primer cumpleaños.