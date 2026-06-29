Marina García desvela que han intentado ligar con Jesús Sánchez a escondidas

Natalia Sette 29 JUN 2026 - 15:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que tanto ella como Jesús han recibido numerosos mensajes intentando ligar con ellos

Marina García tiene un incidente con el coche y le echa la culpa a Jesús Sánchez

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Marina García continúa consolidándose como una de las creadoras de contenido más transparentes, directas y sinceras de las redes sociales. Tras sorprender a su comunidad al hablar abiertamente sobre sus planes de maternidad junto a Jesús Sánchez, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido destapar un asunto que afecta de lleno a su relación: sus seguidoras han intentado ligar con Jesús Sánchez a escondidas.

A través de una de sus ya habituales rondas de preguntas y respuestas en sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha respondido sin tapujos a un usuario que le cuestionaba sobre si otras personas intentaban seducir a su novio a través de las redes sociales. Lejos de esquivar la pregunta o restarle importancia, Marina ha respondido de forma muy natural: “Mucho, igual que muchas mujeres con él, que por cierto sé quienes sois, además algunas me seguís jejejejeje no problem”.

No solo reconoce que hay muchas mujeres que han intentado ligar con su novio, con el que lleva 12 años de relación, si no que muchas de ellas son sus propias seguidoras, que consumen su contenido días tras día. Esto, lejos de molestarla, le hace bastante gracia. A pesar de que ha reconocido que han tenido varias crisis , la empresaria confía plenamente en su chico.

Además, se ha sincerado también sobre los mensajes de flirteo que le llegan a ella. “Lo mío es gracioso porque claro saben la historia, como la mayoría de ustedes la sabéis”, ha explicado haciendo alusión a la enorme repercusión pública que tiene su noviazgo desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’.

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Para la andaluza, resulta incomprensible la audacia de quienes intentan irrumpir en su relación: “Se piensan que a pesar de tener pareja voy a aceptar tener algo con ellos, es muy heavy”. Dada la ingente cantidad de anécdotas, mensajes y situaciones surrealistas con las que le toca lidiar a diario debido a la exposición mediática, Marina García ha bromeado sobre la posibilidad de rentabilizar estas confidencias.

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“Podría hacer un canal de YouTube nada más para comentar sobre esto”, ha sugerido divertida. Finalmente, ha querido agradecer la enorme complicidad que mantiene con sus fieles seguidores a la hora de desahogarse sobre estos asuntos tan privados de su noviazgo. “Me pienso que esto es el grupo de mis amigas”, ha terminado diciendo divertida.