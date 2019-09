Rocío Flores posa con su novio Manuel y le dedica unas palabras: "Un suma y sigue constante"

"Un suma y sigue constante. Vamos a por el 3º con éxito. De tu mano siempre", ha escrito en el texto que acompaña a una imagen de los dos. Rápidamente, su novio Manuel no ha dudado en responder a sus cariñosas palabras y lo ha hecho demostrando lo muy enamorado que está de ella: "Mi defensora favorita, te quiero".

No es la primera vez que Rocío Flores y su chico se dedican mensajes a través de las redes sociales. El pasado mes de agosto, la hija de Antonio David Flores le escribía otro emotivo mensaje a su novio: "Y te escogí a ti, sí a ti. Porque me di cuenta de que encontraste mi punto débil y fuiste el único que encontró la forma de calmar este alma indomable. Te escogí porque me di cuenta de que valía la pena...valía los riesgos...valía la vida. Siempre de tu mano".