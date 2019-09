Rosa Benito sorprende con un relato inédito junto a Rocío Jurado: "Sus manos entrelazadas con las mías"

"Graciosa esta foto que me manda mi amigo del alma @toniodelgado. Saliendo del Hospital Cruz Roja Macarena, Sevilla. Donde el dr Manuel Revuelta, padre de @raquelrevueltaoficial operó a Rocío de una hernia discal... súper complicada y que gracias a Dios todo salió bien. La comparto porque me gusta como me lleva. Sus manos entrelazadas con las mías. Cogiéndome como si no quisiera que me fuera.Nuca quería que me fuera de su lado", comienza el relato en el que explica la experiencia que vivió Rosa junto a Rocío en el hospital tras someterse a una operación de hernia discal.