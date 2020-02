Rosario Mohedano cambia de look y sus seguidores opinan: "No pareces tú"

La hija de Rosa Benito ha dejado a todos en 'shock' con su última publicación en Instagram. Rosario Mohedano se ha despedido de la imagen a la que tan acostumbrados nos tenía para dar paso a un nuevo look que ha impactado, y mucho, a sus seguidores, que no han dudado en hacerle saber lo que opinan de su gran cambio.

Chayo ha decidido renovar su imagen por completo… ¡y de qué manera! La cantante ha sorprendido a sus 'followers' con un 'selfie' en el que desvelaba, de manera inesperada, su nuevo 'look', que no ha dejado indiferente a nadie. "Muchas ganas de vosotros. Os amo", escribía junto a la publicación.

La hija de la excolaboradora de 'Sálvame' recibe la opinión de sus seguidores

Por supuesto, sus seguidores no han tardado en hacerle saber lo que opinan de su nuevo corte y color de pelo y la publicación se ha convertido en un hervidero de opiniones cruzadas. "Te has pasado con el filtro", "estás muy rara", "bueno, no sé…" o "no pareces tú", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su perfil de Instagram.