Iván González habla sobre el gesto de Gloria Camila al ser preguntada por si él fue el motivo de su ruptura

Lorena Romera Ana Carrillo 12 DIC 2025 - 01:29h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y su novia, Teresa Bass, han hablado de Gloria Camila en los Premios Ídolo

La foto de Gloria Camila junto a Iván González tras ser señalado como el posible motivo de la ruptura con su novio

Gloria Camila lloró cuando la audiencia expulsó a Iván González en 'Supervivientes All Stars', lo que provocó que se especulase acerca de los sentimientos de la hija de Ortega Cano por el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', con el que había 'tonteado' en el pasado. En los Premios Ídolo, a los que ha acudido con su novia Teresa Bass, le hemos preguntado al influencer si pensó, como se comentaba en X, que su compañera tenía sentimientos por él.

El influencer no ha tenido problema en hablar acerca de la colaboradora y de sus lágrimas en el momento en el que él se marchó de la Palapa, como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia. Su novia, la influencer Teresa Bass, también ha hablado sobre las especulaciones y ha dejado claro que en ningún momento estuvo molesta o celosa porque confiaba plenamente en su novio y sabía que no pasaría nada entre ellos.

Poco después del fin de 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila rompió con el que era su novio, el cantante Álvaro García, y en el plató de 'El tiempo justo', cuando ella confirmó la noticia, le preguntaron si sus sentimientos por Iván González habían influido en esta separación. La colaboradora se quedó callada y unos días después compartió en Instagram una foto en la que posaba junto al extronista y otros compañeros de 'Supervivientes All Stars' en la fiesta de la productora.

El ex de Oriana Marzoli se ha mojado sobre esta reacción de la tía de Rocío Flores al ser preguntada sobre si él había sido el motivo de su ruptura con el cantante de 'Persona vitamina' y puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo que encabeza la noticia, así como las de Teresa Bass, que también ha querido pronunciarse sobre este tema, ¡dale al play!