Ana Carrillo Lorena Romera 12 DIC 2025 - 00:55h.

La amiga de Dulceida ha aclarado en los Premios Ídolo si quiere pedirle a David Rodríguez que den el paso de casarse

Anabel Pantoja ha sido una de las invitadas de los Premios Ídolo 2025 que organiza su amiga Dulceida y nos ha contado que está muy satisfecha con su trabajo como creadora de contenido en redes sociales y también con su faceta como colaboradora de televisión. En lo personal, se confiesa feliz y es que lleva casi tres años con su novio, David Rodríguez, con el que tiene una hija en común, Alma, que acaba de cumplir un añito.

La sevillana y el cordobés, que tiene once años menos que ella, se conocieron en febrero de 2023 cuando ambos formaban parte del equipo que trabajaba con Isabel Pantoja en su gira por América: ella como su asistente y él como su fisioterapeuta. Su feeling en el contenido que ella compartía en sus redes durante aquel tour hizo que se empezase a especular con una relación entre ellos, aunque ella seguía siendo pareja de Yulen Pereira, con el que salía desde la primavera de 2022 mientras eran concursantes de 'Supervivientes'.

A la vuelta de ese viaje, el esgrimista la dejó y ella comenzó una relación con David Rodríguez, con el que un año y medio después estaba dando la bienvenida a la primera hija de ambos. Tienen una relación a distancia porque él trabaja de lunes a jueves en una clínica de fisioterapia en Córdoba y ella reside en Gran Canaria, pero se ven todos los fines de semana y pasan juntos las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

Como su relación está afianzada y van a cumplir tres años como pareja a comienzos de 2026, le hemos preguntado a la sobrina de Isabel Pantoja si quiere casarse con su novio y si le pediría matrimonio o si es algo que no se plantea como tampoco lo hace Violeta Mangriñán, que repite constantemente que no le pedirá matrimonio a Fabio Colloricchio, padre de sus hijas Gala y Gia, porque su deseo es que sea él quien la sorprenda y le haga famosa pregunta.

La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja cree que la dueña de Maison Matcha sí que se quiere casar y se ha lanzado a pedirle a Fabio que dé el paso de una vez por todas, además nos ha aclarado, en exclusiva, si se plantea pedirle matrimonio al cordobés o si es del 'team' Violeta y tienes su respuesta en el vídeo que encabeza la noticia, ¡dale al play para descubrirlo!