Rubén, de 'La isla de las tentaciones', abre las puertas de su negocio tras una reforma integral

La pandemia del coronavirus no se lo ha puesto nada fácil a sector hostelero. Pero a pesar de las dificultades, los dueños de algunos establecimientos continúan apostando por sus proyectos y no dudan en adaptarse a la situación como buenamente pueden. Ha sido el caso, por ejemplo, de Rubén Sánchez , la extentación de Fani Carbajo en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' , que acaba de reabrir su negocio , un local de copas y de cachimbas tras una reforma integral.

Restricción tras restricción. Cada día son más los negocios que se ven en la obligación de echar definitivamente la persiana del cierre. No ha sido el caso de Rubén, quien a pesar de todos los problemas que ha encontrado a lo largo de 2020 y sigue teniendo en pleno 2021 un local como el suyo, en el que se permite fumar en shisha, ha decidido poner toda la carne en el asador y cambiar por completo el aspecto de su negocio.

Fue el pasado 2 de febrero el día en el que el exfutbolista anunciaba que iban a producirse grandes cambios en I'lushion Hookah. "Familia, ya son 3 años del local y vamos a hacer un cambio porque os lo merecéis. Todo por vosotros y por cada día que nos regaláis con tan solo venir a visitarnos. Aún no podemos decir nada, pero sé que os va a encantar. Muchísimas gracias a todos por venir cada día y por aportar ese granito todos los días. Se os quiere, familia", escribía quien, a día de hoy, se ha convertido en la tentación de Lara.

Así es el negocio que Rubén, de 'La isla de las tentaciones', ha reformado

También el suelo, que antes era de color gris y ahora es en madera natural. La distribución no ha cambiado demasiado, aunque ahora el número de mesas y asientos se ha reducido para poder así respetar la distancia de seguridad entre clientes, tal y como exigen las medidas vigentes anti-covid.

No es la primera vez que el ex de Fani cambia por completo el aspecto de su bar. Ya lo hizo en 2018 y, en estos años también le ha ido dando algún que otro lavado de imagen. No obstante, y aunque esta nueva reforma es cuando menos arriesgada por el riesgo que supone invertir en una situación como la actual, Rubén ha conseguido adaptar su local a las nuevas tendencias decorativas y lograr un espacio acogedor que anima a sus clientes a quedarse.