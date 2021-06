La presentadora ha confesado que se enamoró de su profesora de la facultad

Con motivo del día del orgullo, la periodista ha reivindicado los derechos del colectivo LGTBIQ+

Sandra Barneda y Nagore Robles mantienen una relación sentimental desde 2016

Con motivo del día del Orgullo LGTBIQ+, Sandra Barneda ha compartido su testimonio más íntimo y personal. La presentadora de 'La isla de las tentaciones', que ha formado parte de 'Orgullo', el podcast de Valeria Vargas, ha relatado por primera vez cómo tomó conciencia de su condición sexual y se ha sincerado sobre sus vivencias como miembro del colectivo: desde la primera vez que se enamoró de una mujer, pasando por el rechazo social, hasta su relación con Nagore Robles.

Desde que decidiera romper su silencio en 2014 sobre su condición sexual, la catalana ha pasado a formar parte activa de este movimiento social que lucha contra la discriminación y reivindica la normalización y el reconocimiento de derechos de las personas que forman parte de este colectivo.

En un nuevo intento de visibilizar el amor, la periodista ha querido reflexionar sobre las imposiciones de la sociedad y lo mucho que pueden llegar a afectar a la hora de tomar conciencia sobre la condición sexual de uno mismo. Tabúes, etiquetas, prejuicios, acoso y un sinfín de formas de rechazo que provocan que no se pueda vivir la sexualidad con la libertad y la naturalidad que merece.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

La periodista ha explicado cómo se dio cuenta de que era lesbiana

"Te hacen sentir vulnerable y te hacen sentir que estás siendo malo por dentro, que hay algo defectuoso en ti", ha comenzado relatanto la conductora de 'La isla de las tentaciones', que fue consciente de su condición sexual durante su etapa universitaria. "Yo me doy cuenta porque me enamoro de mi profesora de la facultad. No sabía lo que era ni lo que me estaba pasando. Yo tenía mi novio", ha relatado la escritora echando la vista atrás sobre aquellas primera vez.

Lejos de esconderse y guardar su terremoto de emociones para sí misma, la catalana pretendió encontrar respuestas en la persona de la que se había enamorado: "Le escribí una carta y jamás contestó. Eso fue horrible porque dije: 'joder, te estoy pidiendo consejo", ha reconocido la finalista del Premio Planeta, que también vivió una experiencia similar a los 15 años sin ser consciente de ello hasta pasados los años.

"A los 15 años recibí una carta de una compañera de baloncesto. No fui consciente, no lo supe ver. La encontré al cabo de los años en una mudanza. Es una de las cartas de amor más bonitas que me han escrito en mi vida", ha reconocido Sandra, compartiendo con todos esas primeras experiencias marcadas por la inexperiencia.

Sandra Barneda rompió su silencio sobre su condición sexual en 2014

Por otro lado, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' no ha dejado pasar la oportunidad para hablar sobre la gran polémica que generó su famoso discurso televisivo en el programa 'Hable con ellas'. Aquella fue la primera vez que Sandra verbalizó lo muy orgullosa que se sentía de ser quien era, sin etiquetas.

"Sé que en un momento determinado yo era muy incómoda...no por lo que decía porque públicamente, porque no decía, pero tampoco me escondía. Entonces mi manera de vivir no era políticamente correcta", ha reconocido la escritora de 'Un océano para llegar a ti', que ha explicado cómo consiguió escapar de las habladurías y de los titulares en prensa para tomar las riendas de su propia vida.

"Decidí tomar el control yo. Se acabó. Empecé a contar. Conté a mi manera y sentí que hasta el propio 'lobby' LGTBI me criticaba por no haber utilizado la palabra 'lesbiana' en un discurso televisivo. Pero es que no iba dirigido a las lesbianas. Iba dirigido al que nos mira desde un lugar que no entiende. Iba dirigido al "qué más te da si es amor" ¿Me rechazas porque amo a alguien igual?", ha apuntado la presentadora, que ha reconocido que, desde aquel momento televisivo, le ha tocado pagar un precio.

"Hay un precio, pero yo lo compro porque estoy comprando mi libertad y mi posibilidad de decir lo que siento en todo momento. Con corrección, educación y respeto. Pero sí, tiene un precio ser la primera mujer lesbiana que lo dice públicamente en televisión. Tiene un precio y a veces no es agradable, pero me da igual. Ya no pienso en eso", ha señalado la presentadora, que ha aprovechado esta intervención para reivindicar -una vez más- la lucha del colectivo LGTBI y para lanzar un mensaje cargado de esperanza en este camino hacia la diversidad.

"Cuando nos olvidemos de géneros empezaremos a ser libres y a ver la vida sin límites. Yo quiero una sociedad donde no se le de importancia al género. Tenemos que caminar mucho porque, al final, cada uno hará lo que sienta y será aceptado", ha apuntado la nacida en Barcelona, que también ha dedicado unas preciosas palabras de amor para Nagore Robles.

La presentadora le ha dedicado unas románticas palabras a Nagore Robles

"Me pone contra las cuerdas porque ella es mucho más libre que yo. Yo era más rumiante, más pensante...a veces soy muy reflexiva. Tanto, que termino haciendo lo de hámster y me quedo enganchada en la rueda y es ella la que me saca porque lo ve todo mucho más sencillo y directo", ha reconocido la periodista, que hace unas horas ha recibido una dedicatoria igual de cariñosa por parte de su enamorada.

"Mi mujer, mi compañera de vida, mi pareja, mi familia. Te amo, Sandra Barneda. El amor debe vivirse libremente y tod@s debemos tener los mismos derechos. Mi amor es amor", ha escrito la que fuera concursante de 'Gran Hermano' junto a una preciosa galería de fotografías que representan a la perfección el buen momento personal que atraviesan juntas.