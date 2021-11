Alejandra Rubio no puede evitar que una sonrisa enorme se dibuje en su rostro cada vez que habla de su hermano Sergio , fruto de una relación que tuvo su padre, Alejandro Rubio, antes de casarse con Terelu Campos. Trece años mayor que ella, el joven de 34 años es diseñador gráfico, productor musical y dj bajo el pseudónimo Mdey.

Aunque Sergio lleva una vida totalmente alejado de los focos y completamente desconocido para el ámbito mediático , Alejandra Rubio no puede evitar presumir de hermano de tanto en cuando. A través de su perfil oficial de Instagram, la nieta de María Teresa Campos ha plasmado la relación tan bonita y especial que hay entre hermanos con una fotografía (la única) en la que les hemos podido ver juntos.

"Sois clavados", "os parecéis muchísimo", "tu hermano es idéntico a tu padre" o "sois idénticos", son solo algunos de los mensajes de esta índole que la influencer recibió al compartir esta publicación en su perfil oficial de Instagram, recibiendo cientos de miles de 'me gustas'.

Además, cuando relataba su vida en su canal de mtmad, donde pudimos conocerla mejor mucho antes de pasar a formar parte de la parrilla televisiva, la hija de Terelu no dudó en hablar de su hermano, con quien compartió parte de su infancia. "No recuerdo convivir con él cuando yo era pequeña. Luego ya, de mayor, como me saca trece años, él hizo su vida", explicaba mirando directamente a cámara y hablando por primera vez de esta faceta tan íntima de su vida privada.