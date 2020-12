Los últimos años no han sido nada fáciles para el cubano, que se sentó en ‘Sálvame’ para hablar del difícil momento que estaba atravesando. El artista reconocía vivir en una situación “lamentable”, con 392 euros que percibía por una pensión, y aseguraba que su exmujer le había embargado una nómina de 10.000 euros. Manrique volvía a atacar a Isabel Gemio, a la que culpaba, entre lágrimas, del distanciamiento con sus hijos: “A mí me parece aberrante y abusivo, como todas las denuncias que me ha puesto diciendo que yo no me he hecho cargo de mis hijos (…) Malmetiendo contra mis hijos y contándoles su versión de la historia, sin darle la oportunidad a ellos de que me escuchen”. Además, Nilo explicaba que no tenía nada que perder y hacía una dura advertencia a la locutora: “La voy a meter una denuncia que se le van a aflojar hasta las muelas del juicio”.