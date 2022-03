Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio presentan a su hija: "Es una muñeca"

Una cita médica en la que los futuros papás han podido ver al detalle la cara de su pequeña , que aparece aferrada a las entrañas de su mamá. "Me está abrazando", comenta una emocionada Violeta, que ha compartido a través de las redes el minuto a minuto de este día que no olvidarán jamás. "Es una muñeca" , ha señalado la joven, que se ha quedado completamente prendada del rostro de su futura hija , a la que han presentado públicamente a través de estas imágenes que dejan ver sus facciones con total claridad .

A pesar de que era muy pronto para hacerle una ecografía en 4D "porque todavía no tiene mucha grasita en la cara y no se les ve muy formaditos", Violeta Mangriñán ha insistido en adelantar esta cita médica para poder ver por primera vez la cara de su hija . Y así ha sido. La ecografía ha sido todo un éxito y la pareja ya tiene entre sus manos las primeras fotos de su peque, a la que han visto en diferentes poses y desde distintos ángulos.

"Soy pesada, pero es que me puede la emoción", ha reconocido la que fuera tronista de 'MyHyV', que no esperaba poder ver el rostro de su hija tan pronto, pues la ecografía "más importante" de un embarazo no llega hasta la semana número 20, a la que llegará la próxima semana. Concretamente, el día 16. Una nueva cita médica que tiene un tanto intranquila a Violeta. "Si todo está bien, respiraré tranquila", ha señalado la valenciana.