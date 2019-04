Yoli 'GH' confiesa qué siente por Jonathan en la actualidad: "Me cuesta responder"

Como ella misma ha señalado, la pregunta sobre si está o no enamorada de Jonathan en la actualidad ha sido la que más se ha repetido. "Es la pregunta que más me cuesta responder. No estoy tan enamorada como podría estarlo al principio, pero sí que tengo sentimientos hacia él porque es una persona con la que he pasado momentos buenos, y no tan buenos, y no se olvida de la noche a la mañana". La exconcursante de 'GH' ha confesado muchas cosas más, si quieres verlo, dale al play del vídeo .

Además, Yoli ha explicado que ahora mismo se encuentra en un momento en el que prefiere estar sola y no se siente preparada para comenzar una nueva relación. Aunque el mes pasado Yoli parecía dar carpetazo a su relación con Jonathan conociendo a otros a través de diferentes apps de ligoteo , a día de hoy ha explicado que no se siente preparada para comenzar una nueva relación y que prefiere estar sola. "Lo cierto es que ahora mismo no estoy conociendo a nadie... No es que no quiera, ni pueda, es que no me apetece. Si surge bien, y sino pues también", explica la 'youtuber'.

"Todo esto me ha venido tan grande y tan de sopetón, que ahora mismo no quiero mostrarme vulnerable ante la gente porque me pueden hacer daño. Hoy por hoy, me cuesta muchísimo abrirme a la gente y creo que tengo una coraza bastante importante. Sé que es algo que tengo que trabajar porque no me muestro como soy a la gente que no me conoce o que viene de primeras", ha contado.