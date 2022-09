Tom Brusse le envía un mensaje a Alexia Rivas tras su defensa de Omar Sánchez: "No puedes decir eso"

"Menos mal que se está liando con Marina, porque sino a este ni lo vemos", ha asegurado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en sus stories, donde también ha querido enviarle un mensaje a Alexia Rivas : "Te voy a decir una cosa, escúchame: tú no puedes decir que Omar no le ha hecho nada a Raquel Lozano , que fue solo una relación de verano, porque tú no le dices a tu pareja que vais a hacer viajes en el futuro o que si le gustaría mudarse a Pozo Izquierdo".

"No hablas de cosas de futuro si es un rollo de dos semanas de verano, ¿sabes? Y no dejas a tu pareja dos o tres días antes del reality", le ha dicho a Alexia Rivas el exnovio de Melyssa Pinto, que ya expresó hace unas semanas su completo apoyo a Raquel Lozano y dejó claro que pensaba que todo había sido un montaje de Omar para cebar su concurso en 'Pesadilla en El Paraíso': "Él ya lo tenía todo planeado, él sabía que se iba a liar allí con alguien para dar contenido, piensa que somos tontos".

Este no ha sido el único tema sobre el que se ha pronunciado Tom Brusse, que se ha alegrado mucho por ver a Palito hablando con su madre, Lucía Dominguín. "Tienes una madre maravillosa", ha escrito el influencer en sus historias de Instagram, donde también ha reaccionado a los besos entre Steisy y Dani García: "No, por favor, Steisy, no caigas, no puedes hacer eso, que Dani es amigo de Pablo [Pisa, novio de la extronista]".