Maite Galdeano y Kiko Jiménez salen nominados y estallan contra sus compañeros: “Lo que siempre habéis querido, sueño cumplido”

La madre de Sofía Suescun ha sido la elegida por el grupo con mayoría absoluta

Begoña Gutiérrez, como expulsada, ha decidido que su yerno también saliera a la palestra

El resultado ha hecho que la pareja se enfrentara contra el resto de la granja

Comenzaban unas nuevas nominaciones en la granja de ‘Pesadilla en El Paraíso’. Los concursantes tenían que escribir en sus pizarras el nombre del compañero al que deseaban sacar a la palestra. Eso sí, no podrían ser ni Tania Deniz, capataz, ni José Antonio Avilés, inmune.

Avilés: “Maite. Porque no quiero nominar a Kiko, no quiero victimizarlo, que es lo que él pretende. Creo que a pesar de que mucha gente del equipo piensa que Maite es la que provoca, sin Kiko, Maite no es nadie. Creo que deberían de separarse para que Maite pudiese concursar tranquilamente”.

Silvina: “Maite. Porque no he tenido ningún problema con ninguno, con ella tampoco, creo que he sido buena con ella casi siempre. La voy a votar por su falta de compañerismo”.

Pablo: “Me sigo llevando bien con todo el mundo. Uno es bueno pero no tonto. Voy a votar a alguien que nunca nadie se va a meter con ella y no va a pasar absolutamente nada. Al mil por mil que se queda y es Silvina”.

Maite: “No tengo nada contra él, nos llevamos hasta él. Pero le voy a nominar para ver qué tal le sienta si ahora le devolvemos la puñaladita. A Borja”.

Tania: “A Maite. Es con la que más he discutido. Ella dice que es una compañera ejemplar, se quejaba de nuestro robo y ha hecho exactamente lo mismo. No puedes dar lecciones si no te las aplicas”.

Mar: “Maite. De todos los que estáis sentados, con la que menos he hablado eres tú. A lo mejor he hablado cinco palabras, no hablo contigo casi”.

Kiko: “Borja. Por descarte. Y porque prácticamente le pago con la misma moneda que él me pagó a mí”.

Borja: “A Maite. También es por descarte. Es con la que menos me llevo, con la que menos feeling tengo. Además, insisto, no quiero nominar a Maite y tener un problema con Kiko, pero lo voy a tener”.

Montero: “Yo también he nominado a Maite por el tema de la miel. El gesto me pareció demasiado en toda mi cara, como para pasarlo por alto. Demostraba cosas que a mí no me gustan. Aparte tiene otros defectillos que no encuentro en otros compañeros”.

Maite se convertía así en la nominada del grupo: “No me lo esperaba para nada. Creía que me llevaba bien con todo el mundo. No he tenido nada con ellos como para que me nominen”.

Begoña nomina directamente como expulsada