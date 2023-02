Antonio Montero desvela qué es lo que le ha molestado a su mujer de su concurso: “Entiendo que ella se enfade”

Ahora, el paparazzi ha contado algunos de los detalles de la conversación que ha tenido con su mujer después de volver del concurso: “Lo único que le molesta, lo sé y me lo había advertido, es que le involucre en mis movidas . El problema es que hablar de mis movidas implica hablar de ella”.

“Entiendo que ella se enfade , no se enfada gravemente porque nada de lo que digo ahí es desconocido para ella, son cosas que hemos hablado”, dice el ya exconcursante y es que cree que Marisa tiene toda la razón porque tiene derecho a que él “se hubiera estado calladito” dentro del concurso.

Avilés ha elogiado que él se haya sincerado sobre esto: “Me parce estupendo porque son temas que para la sociedad son tabú, que se vive en muchas casas y la gente no tiene el valor de decirlo como lo estás contando, es lo que cualquiera puede vivir” .

“Esos comodines que deberían existir en la pareja de forma natural, sin tener que destruir familias por cosas que no tenían tanta importancia, es un problema que es de dos y que si los dos no están de acuerdo no se puede usar, por eso dije que dejaba la baraja como está”, explica Montero para terminar.