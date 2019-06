Así reacciona David Cantero al ver su momentazo erótico en ‘Señoras del (h)ampa’

El presentador de Informativos Telecinco nos tiene acostumbrados a ver su lado más serio narrando las noticias pero también tiene una faceta desenfadada más desconocida y no descarta pasarse al entretenimiento algún día, si la propuesta es “digna”. De hecho, ya le ofrecieron presentar un concurso, aunque entonces lo descartó “porque implicaba cambiarme de cadena y no me apetecía”. Asegura que se atrevería con un ‘late show’ y “hasta con Supervivientes, si me mandan a la isla” (risas).