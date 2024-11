Lucía aclara si le ha gustado Manu tras la conversación de Laura y Ruvens

"Al final la que no saca mi nombre de su boca es ella. Tranquila, que a mí Manu nunca me ha interesado, supera tus celos y frustraciones y déjame en paz. ¡Qué obsesión!", ha tuiteado la hermana melliza de Silvia Rolek al escuchar esta conversación, reafirmándose así en lo que le dijo a Laura justo antes de ser expulsada, que es que consideraba que no la superaba: "No es que no me soporte, es que no me supera".