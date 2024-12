El presentador comenzaba preguntándoles por Edi y por un momento del vídeo en el que el gallego le sugería a Violeta que se cambiara de ropa y que se pusiera algo "más llamativo": "No hay que llevarlo por otro lado, simplemente fue un comentario. Ese mono ya me lo había puesto, no lo vi para nada mal, es un chico súper respetuoso. Tenemos la confianza suficiente como para decirnos si nos gusta como vamos o no en ese momento".