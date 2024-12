Con Juan y Óscar ya en plató, Daniela quería pedir disculpas a Juan : "Tu madre es una bellísima persona, ha estado con nosotras desde que hemos salido y, por tanto, te queremos a ti. Si en algún momento te he hecho daño, te pido perdón ". Palabras que él reiteraba: "En la casa hay momentos muy complicados, nadie es perfecto. Me quedo lo positivo de las personas".

Isabel, hermana de Óscar, al presenciar este momento quería decir algo: "A mí hermano se le coge todo con lupa y no se le perdona. Cuando mi hermano os ha pedido perdón, no le recogeis el perdón". La madre de Juan, al escuchar esto quería apuntar algo e Isabel respondía: "Tú te callas, que eres una impresentable" .

"Para que veas cómo es, como su hermano. Es que no es justo, esto es todo el concurso. Este es el programa que ha dado su hermano todo el rato. Esta es la educación de estos señores", decía la madre de Juan en medio del plató de pie junto a Jorge Javier, algo a lo que Isabel reaccionaba: "Te lo he dicho porque a veces me lo pareces, estoy explicando una circunstancia".