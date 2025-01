La reacción de Dani Santos tras escuchar a Miguel Frigenti: no da crédito

Miguel Frigenti: "Estoy muy calmado en mi vida"

Miguel Frigenti y Dani Santos han tenido un acercamiento en la casa de 'GH DÚO'. Era el colaborador el que le preguntaba al joven de Burgos lo siguiente: "¿A que me estás cogiendo cariño?". "Me estás haciendo gracia", confesaba Dani. Además, Frigenti le preguntaba si quería que le diese un poco de cariño y Dani respondía que "sí". Óscar, que se encontraba en medio de todo, preguntaba si les dejaba solos o no: "¿Necesitáis intimidad? ¿queréis que me vaya?", se cuestionaba al ver este flirteo.

Óscar seguía bromeando: "Venga, daos un besito. Engaña a tu novio en público y en directo", le decía el vasco a Miguel Frigenti, lo que provocaba que este se pusiera serio. Hay que recordar que el colaborador tiene novio, con el que mantiene una relación abierta -como ha dicho públicamente en más de una ocasión- y con el que convive desde hace un tiempo.

Daniel Santos le confesaba a Miguel Frigenti que le parecía raro que no se hubiese metido en ninguna discusión en la casa de Guadalix de la Sierra hasta el momento. "Estoy muy calmado en mi vida", aseguraba el colaborador de Telecinco, que añadía que cuando salta en plató es porque se trata de su trabajo, algo muy diferente a ser concursante de pleno derecho en 'Gran Hermano'.

La confesión de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti le confesaba algo a Dani Santos que no pasaba desapercibido para nadie: "A mí me gustaste un poco en tu 'GH 12+1'. Te lo juro". "Normal. Porque era muy moderno", señalaba Dani Santos. Y es que hay que recordar que Dani mostró una fuerte personalidad en aquella edición de 'Gran Hermano', 'desnudándose' completamente ante la audiencia y alcanzando un puesto en una final que ganaría Pepe Flores.

Era en ese preciso momento cuando el colaborador de Telecinco desvelaba que le hablaba: "Yo creo que te escribía...". Algo de lo que Dani Santos no se acordaba. "Algo como: 'Ay, ¿dónde estás? No se qué...'. No me acuerdo, porque era un niñato...". Dani subrayaba que no le respondía a esos mensajes porque no sabía, en aquel momento, quién era.

Miguel Frigenti le recordaba también que estuvo en la grada de 'Grandes Hermanos' de colaborador apoyando a Noemí, concursante de aquella edición. Y ambos le aseguraban a Óscar que quedarían fuera, cuando todo acabe, para hablar las cosas.