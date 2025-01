En plató, Vanessa ha reaccionado a este divertido momento: "No me molesta. Ya no es la primera vez, es la segunda vez que se besan... se han besado aquí en plató también". Tras estas palabras, apuntaba que le quiere mucho y valora que sea "un gran valor para Javi en la casa de 'GH DÚO'": "No es un beso, es un piquito". Además, le hacía gracia que se hubiese acordado de ella tras besarse: "No, no me molesta", reiteraba de nuevo.