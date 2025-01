Una de las críticas que más le hacen a Maica es que no la ven natural y es que muchos piensan que lleva "un papel aprendido", algo con lo que no está de acuerdo la hermana de Mauro Icardi, que ha aplaudido que Sergio Aguilera haya salido en defensa de la amiga de Daniela Cano, con la que tiene una cercana relación de amistad, aunque él ha dejado claro que no quiere que se confunda con un 'tonteo' en ningún caso porque tiene pareja fuera.