Los dos concursantes se han convertido en inseparables y no paran de darse cariño

El novio del colaborador ha reaccionado en plató: "No me hace gracia, las cosas como son"

Óscar y Miguel Frigenti se han convertido en inseparables. Los concursantes han desarrollado mucha complicidad y comparten la mayor parte de su tiempo en la casa de 'GH DÚO'. Tanto, que cada vez están más cerca y se demuestran más cariño.

Ion Aramendi ha dado paso al vídeo que mostraba precisamente estos acercamientos y Nua, novio de Frigenti, no ha perdido detalle desde plató.

Las imágenes mostraban a un Óscar y un Frigenti muy cariñosos. Los concursantes despiertan juntos cada mañana, pasan gran parte del día abrazados o cogidos de la mano y hasta se dicen lo mucho que se necesitan: "Estamos muy bien, dormimos uno al lado del otro, estamos muy contentos de tenernos", ha llegado a reconocer el colaborador en una visita conjunta al 'confe'.

Tras finalizar el vídeo que les mostraba más complices y juntos que nunca, Ion Aramendi no ha dudado en preguntar a Nua qué le habían parecido todas las imágenes: "No me hace gracia. Me duele. A nadie le gusta ver así a su pareja... Las cosas como son".

Frigenti, preocupado por su novio

No obstante, Miguel se ha venido abajo. Tiene miedo de lo que Nua pueda pensar, y no ha dudado en ir al 'confe' para desahogarse: "Estoy muy rayado con el tema de mi novio, Súper, sé que está asustado. Por el tipo de relación que tenemos, él es el que me frena muchas veces a mí", ha comenzado.

"Yo siempre soy un poco más al que le gusta romper la norma, yo sé que él está con ese miedo, pero no quiero que se preocupe. Estoy siendo muy cariñoso con Óscar, pero porque me está naciendo. Aquí necesito muchísimos abrazos", se ha explicado.