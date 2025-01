Una monumental bronca por la compra semanal divide definitivamente la casa

"No tiene por qué ir a hacer la compra José todo el programa. Si aquí hay una persona como Maica o como Romina quieren ir a hacer la compra, tienen todo el derecho ", ha continuado el colaborador. Pero pronto María le ha llevado la contraria: " Debería hacer la compra quien vaya a hacer la comida . Si no que se cambien los cocineros".

Dani Santos les acusaba de intentar dar la vuelta a la tortilla y ha sido entonces cuando Frigenti ha estallado: "¡No seas tramposo! Si quiere ir Dani a hacer la compra a mí me da igual cocinar después con lo que compre Dani". Pero Santos ya no estaba por la labor: "A mí ya me habéis cortado las alas".