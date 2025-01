El trío de 'GH DÚO' se enfrenta a una complicada decisión entre lágrimas

"No puedo decidir entre nosotros, es que no lo sé. No puedo decir ni que no quiero hablar, ni que no quiero que él hable", ha reaccionado la novia de Suso rompiendo a llorar. "Habla María", ha comunicado Manuel. Pero automáticamente ella se ha negado: "No, no, no. No puedo hacerlo así. No te emociones. No puedo, de verdad, me siento muy mal". Manuel y Sergio han insistido y, ante tal convicción, Marieta ha aceptado entre lágrimas.