La relación de Eros y Bayan parece no estar en su mejor momento. Él no ha dudado en acercarse a Erika, una de las tentadoras con las que siente una fuerte conexión, y eso a Bayan no le deja nada tranquila. Eros ya ha sido infiel a Bayan en el pasado, y en su visita a 'La isla de las tentaciones' buscaban recuperar la confianza.

En su villa, Bayan parece haber encontrado también a su tentación. Torres, ex concursante de 'Supervivientes', está cada vez más cerca de la pareja de Eros, y no duda en hacer pensar a Bayan. La protagonista confesó en una conversación a solas con el bombero que ella no veía a Eros como el padre de sus hijos.

Tras ver imágenes en la hoguera, ninguno de los dos salieron satisfechos. Para Bayan, Eros ya había cruzado muchos de los límites que acordaron, y Eros, a su vez, pensaba lo mismo con muchas de las actitudes de su pareja.

Las imágenes subidas de tono entre Anita y Manuel consiguieron enloquecer a Montoya, y esta semana no se está hablando de otra cosa entre los seguidores del reality. Montoya tuvo que enfrentarse a las imágenes de su chica y el tentador en la primera hoguera, y acabó muy afectado.

En la hoguera del pasado lunes, Montoya vio cómo su chica se llevaba a la habitación a Manuel para tener privacidad con él. Lo que vino después fue totalmente inesperado: Montoya se salió de sí y se rasgó la camisa en un ataque de furia y angustia que nunca se había visto hasta ahora en lo que va de la octava edición del programa. "No puedo, Sandra, no puedo. Me quiero ir. No quiero estar ahí", repetía sin cesar. Intentó abandonar la hoguera varias veces pero sus compañeros lo contuvieron