Pero antes de concluir, Jeimy se dirigía al otro bando: "Se supone que me dijisteis todo a la cara y cuando he llegado aquí me he sorprendido muchísimo". Y a Romina le decía lo siguiente: "Eres muy bonita, pero eres más falsa que la cara que te has comprado. No me has dicho nada a la cara. Muy bonita, pero una falsa".