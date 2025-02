Sentada juntos a sus compañeros y al terminar de ver las imágenes, mostraba lo que esto le había hecho sentir: “No puedo más, estoy ya flipando en colores, ¿qué es esto? ¿esto de verdad es una conexión real? Es una asquerosidad máxima, como te decía antes, me corroboro, esta no es la persona que entró conmigo, me está dando vergüenza”

Después de su estallido, ante nuestras cámaras, Anita confesaba lo que piensa de su pareja tras ver estas imágenes con Gabriella: “A la vista está que para Montoya no soy tan importante como él me decía, las imágenes que he visto hoy me van a marcar de por vida porque es una persona de la que no me lo esperaba, me parece un cerdo de mucho cuidado”