Sthefany, tras la hoguera: “Como para no estar raya, mi novio no lleva ahí ni 4 días y mira…”

La participante de ‘La isla de las tentaciones 8’, de Tadeo: “Es que siempre es igual, yo sabía que siempre cae por la boca…”

Inédito | Los chicos vuelven a Villa Montaña tras ver las imágenes en la hoguera: “Aquí empieza la fiesta de verdad”

Tras su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones 8’, Sthefany amanecía en Villa Playa muy triste y preocupada con todo lo que había visto de Tadeo y se sinceraba con Alba y uno de los solteros.

“Como para no estar rayada, mi novio no lleva ahí ni 4 días y mira… Me ha dolido mucho más que haga el comentario de me has hechos unos movimientos que ni mi novia y luego siguiéndole el rollo al tondo de Ana.”, comentaba.

“Es que siempre es igual, yo sabía que siempre cae por la boca… también me molestó un poco los jueguecitos, porque yo jugué, pero no me reprendí al cuello de nadie, y él con la morena casi le absorbe ahí hasta la tráquea”, decía Sthefany.