"Lo mismo vengo aquí y me doy cuenta de que quiero ser una malvada", bromeaba, a lo que Álvaro replicaba con un "lo estás siendo, le estás quitando el novio a una" : "Eso también es de malvada". Érika, por su parte, aseguraba que no le ha quitado el novio a nadie, tan solo está "escuchándole y dándole lo que le falta en su relación" . "Escuchándole muy de cerca", bromeaba.

Hay que destacar que Eros cayó en la tentación con Érika y ambos acabaron durmiendo juntos en la habitación. "Son besos, no hemos hecho nada", resaltaba la tentadora, que cree que Eros le tiene en Villa Montaña como un verdadero apoyo. Álvaro señalaba que teniendo pareja no va a meter a nadie en su cama , algo que habrá que comprobar con el tiempo: "Para mí, dormir con alguien es importante".

La aventura de Álvaro en 'La isla de las tentaciones' acaba de comenzar y el novio a Alba ya ha entrado a la hoguera por primera vez y ha tenido la oportunidad de conocer a Sandra Barneda. La presentadora le ha dado la bienvenida: "En este lugar mágico y en este mismo instante comienza la prueba de amor más dura que vas a vivir nunca" . Álvaro reconocía empezar a sentir la sensación de lo duro que va a ser para él: "La Alba que conozco no la voy a ver aquí. Voy a ver a otra persona diferente a la que no estoy acostumbrado".

Por otro lado, Álvaro ha subrayado por qué está en 'La isla de las tentaciones con su pareja. El joven reconocía que están allí por él: "Yo soy el que tiene que demostrar que he cambiado. En mi pasado no he sido fiel, he sido una persona que no sabía resistirse a la tentación. Pero con ella estoy demostrándole día tras día que sí que he cambiado".